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US Open-winnaar Zverev in Duits Davis Cup-team tegen Kroatië

Sport
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:20
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DÜSSELDORF (ANP) - US Open-winnaar Alexander Zverev komt dit weekend in actie voor Duitsland in de Davis Cup. Duitsland tennist in Halle tegen Kroatië.
"We zijn verheugd dat Alexander meedoet in onze thuiswedstrijd in Halle, ondanks de fysieke belasting na dit buitengewone grandslamseizoen en zijn zege op de US Open", zei teamcaptain Michael Kohlmann. "Dit betekent veel voor ons team en de Duitse tennisfans."
Zverev won dit jaar twee grandslamtitels: Roland Garros en de US Open. Hij stond ook in de finale van Wimbledon, maar verloor die van de Italiaan Jannik Sinner.
Het duel tussen Duitsland en Kroatië is een zogeheten qualifier. De winnaar plaatst zich voor de finaleronde eind november in Italië.
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