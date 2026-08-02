Van Aert wint eindklassement Ronde van Denemarken na rentree

RØDOVRE (ANP) - Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma - Lease a Bike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. De Deen Rasmus Søjberg Pedersen won zondag de slotrit.

Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog waardoor hij de Tour de France moest missen. In Denemarken hervatte hij zijn seizoen, waarin hij eerder de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix won.

De Belg werd zondag elfde in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om Lukáš Kubiš uit Slowakije 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Henrik Pedersen is derde geworden, op 28 seconden van Van Aert.