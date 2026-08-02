ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Aert wint eindklassement Ronde van Denemarken na rentree

Sport
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 15:38
anp020826087 1
RØDOVRE (ANP) - Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma - Lease a Bike won de eerste drie etappes van de vijfdaagse ronde. De Deen Rasmus Søjberg Pedersen won zondag de slotrit.
Van Aert kreeg in juni te maken met een ontstoken wond op zijn elleboog waardoor hij de Tour de France moest missen. In Denemarken hervatte hij zijn seizoen, waarin hij eerder de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix won.
De Belg werd zondag elfde in de sprint van een uitgedund peloton, genoeg om Lukáš Kubiš uit Slowakije 21 seconden voor te blijven in het eindklassement. De Deen Henrik Pedersen is derde geworden, op 28 seconden van Van Aert.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

258269754_m

Zóveel duurder worden je aardappelen, groente en friet door de droogte — en het ergste moet nog komen

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

Dit is de meest succesvolle openingszin ter wereld

infantino wordt herkozen als baas van fifa met steun van knvb1678775069

Het salaris dat FIFA-baas Infantino net misliep

generated-image (4)

Pinnen maakt je losser met geld — maar vooral bij één soort aankoop

ANP-564734737

Dam beklad: "Time to wake up! Stop the human traffic" en "Pride bring people"

Loading