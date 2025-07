Van de Zandschulp uitgeschakeld na hervatting partij op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is voor het derde jaar op rij uitgeschakeld in de tweede ronde op Wimbledon. Net als in 2023 moest de 29-jarige Nederlander zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (26). De speler uit Málaga won met 6-1 4-6 6-3 7-6 (5).

De partij was woensdagavond onderbroken bij een stand van 5-5 in de vierde set wegens de invallende duisternis. Bij de hervatting won Van de Zandschulp zijn eerste opslagbeurt net als de Spanjaard voor hem. In de tiebreak kreeg Davidovich Fokina op 6-5, na een dubbele fout van de Nederlander, zijn tweede matchpoint en benutte dat.

De beste prestatie van Van de Zandschulp op Wimbledon blijft zodoende het bereiken van de vierde ronde in 2022. De nummer 92 van de wereldranglijst drong één keer door tot de kwartfinales van een grandslamtoernooi, op de US Open in 2021.