INDIAN WELLS (ANP) - Botic van de Zandschulp (29) is in de kwalificaties van Indian Wells uitgeschakeld door Matteo Gigante. De Nederlandse tennisser verloor in twee sets 7-5 6-0 van de 23-jarige Italiaan.

De Nederlander Tallon Griekspoor is rechtstreeks tot het toernooi in de Verenigde Staten toegelaten. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.