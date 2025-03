PSV dieper in problemen na enorme nederlaag (1-7) tegen Arsenal

EINDHOVEN (ANP) - De crisis bij PSV begint steeds grotere vormen aan te nemen. De Eindhovenaren gingen in de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League voor eigen publiek hard onderuit tegen Arsenal: 1-7. De tweede wedstrijd in Londen is volgende week woensdag.

Voor PSV betekende het de derde nederlaag op rij. Go Ahead Eagles was vorige week in de beker en de competitie twee keer te sterk. PSV won slechts één van de laatste zeven wedstrijden, in de vorige ronde van de Champions League tegen Juventus (3-1 na verlenging).

Trainer Peter Bosz hoopte dat de Champions League opnieuw uitkomst zou bieden voor de slechte prestaties van PSV in eigen land, waar de voorsprong van 9 punten op Ajax in de Eredivisie is veranderd in een achterstand van 8 punten.

Het pakte totaal anders uit. Arsenal was veel sterker en legde de zwakheden bij PSV moeiteloos bloot. De Londenaren leken al vroeg op voorsprong te komen. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano gaf in de negende minuut echter geen strafschop toen Ismael Saibari aanvoerder Martin Ødegaard leek aan te tikken toen hij wilde schieten. Kort daarna werd een doelpunt van Arsenal afgekeurd wegens buitenspel.

PSV liet na ruim een kwartier voor het eerst van zich horen. Saibari schoot de bal hard tegen de lat. Arsenal had in de achttiende minuut wel succes. Na een voorzet vanaf links troefde Oranje-international Jurriën Timber in de lucht Noa Lang af en kopte raak: 0-1.

Halverwege de eerste helft verdubbelde Ethan Nwaneri de voorsprong door voor Tyrell Malacia te komen en van dichtbij te scoren: 0-2. Arsenal had geluk dat Myles Lewis-Skelly geen tweede gele kaart kreeg. Trainer Mikel Arteta greep direct in door de verdediger naar de kant te halen.

Mikel Merino maakte de avond nog pijnlijker voor PSV door Ryan Flamingo na een half uur simpel weg te zetten en de derde treffer te maken. PSV kwam kort voor rust terug dankzij een benutte strafschop van Lang, die was gegeven voor een overtreding op Luuk de Jong.

Bosz wisselde Flamingo in de rust voor Adamo Nagalo. Het laatste beetje hoop bij de Eindhovense fans verdween snel. Ødegaard scoorde in de 47e minuut uit de rebound en een minuut later had ook Leandro Trossard succes: 1-5. PSV zag er verdedigend bij die treffers slecht uit.

Ødegaard maakte in de 72e minuut nog een doelpunt en de vernedering voor PSV werd kort voor tijd compleet toen ook Riccardo Calafiori doel trof: 1-7.