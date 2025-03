Koerswinst na verkiezingszege Trump uitgewist op Wall Street

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Wall Street is zijn fikse koerswinst na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november weer kwijtgeraakt. Met zijn handelsbeleid zorgt de Amerikaanse president de laatste tijd voor veel onrust. Trump joeg beleggers maandag al schrik aan met zijn opmerkingen over importheffingen op producten die de Verenigde Staten binnenkomen. Dinsdag gingen die tarieven daadwerkelijk in en gingen de belangrijkste graadmeters op de beurzen verder omlaag.

De terugkeer van Trump naar het Witte Huis zorgde aanvankelijk voor veel enthousiasme op de beurzen in New York. Alleen al in de maand na de Republikeinse verkiezingszege steeg de brede S&P 500-index met meer dan 5 procent. Dit kwam door de verwachting dat de nieuwe regering de economie zou aanzwengelen.

Hoewel het enthousiasme begin 2025 wat afnam, voornamelijk door zorgen dat dreigende importheffingen de inflatie zouden kunnen aanwakkeren, bleven de beurskoersen op of dicht bij recordhoogtes. De S&P 500 bereikte op 19 februari een record, waarmee de stijging sinds de verkiezingsdag op 6,3 procent uitkwam.

Twee weken later zijn die winsten verdampt. De S&P 500 daalde dinsdag 1,2 procent tot 5778,15 punten. Daarmee eindigde de graadmeter onder het slotniveau van 5 november, de dag dat Amerikanen naar de stembus gingen voor de presidentsverkiezingen.