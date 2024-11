Van de Zandschulp zet tennissers op voorsprong tegen Duitsland

MÁLAGA (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft het Nederlands team op voorsprong gezet in de halve finales van de Davis Cup tegen Duitsland. De Nederlandse nummer 80 van de wereld rekende in drie sets af met Daniel Altmaier, de nummer 88 van de wereld: 6-4 6-7 (12) 6-3. Van de Zandschulp verspeelde in de tweede set vijf wedstrijdpunten en had in de derde ook vijf matchpoints nodig om het na 2 uur en 42 minuten af te maken.

Tallon Griekspoor neemt het in het tweede enkelspel op tegen Jan-Lennard Struff. Als ook hij wint, staat het team van captain Haarhuis in de finale. Zo niet, dan volgt nog een beslissend dubbelspel.

Van de Zandschulp ging dinsdag de geschiedenis in als de laatste tennisser die een wedstrijd tegen Rafael Nadal speelde. Hij stuurde de Spaanse grootheid met pensioen door in twee sets te winnen. Later triomfeerde Van de Zandschulp met Wesley Koolhof in het dubbelspel, waardoor Oranje Spanje uitschakelde.

Tiebreak

De Veenendaler speelde een sterke eerste set waarin hij toesloeg met een break bij een stand van 4-4 om 5-4 voor te komen. Hij serveerde de set vervolgens uit. In het tweede bedrijf bleef Van de Zandschulp de betere en kreeg hij kansen om 5-2 voor te komen, maar Altmaier wist op wonderbaarlijke wijze terug te komen in de set. Het werd een tiebreak en daarin verspeelde Van de Zandschulp vijf matchpoints. Altmaier won uiteindelijk met 14-12.

In de derde set waren de spelers aan elkaar gewaagd, maar Van de Zandschulp wist door te drukken met een cruciale break om op 5-3 te komen. De wedstrijd uitserveren bleek tegen de stugge Altmaier nog niet zo eenvoudig. Na een lange game lukte het Van de Zandschulp op zijn tiende wedstrijdpunt.