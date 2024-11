Omstreden Gaetz niet terug naar Huis van Afgevaardigden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Matt Gaetz keert in januari niet terug in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat dan in nieuwe samenstelling bijeenkomt. Hij was door de aanstaande president Donald Trump naar voren geschoven als de nieuwe minister van Justitie, maar trok zich donderdag terug na beschuldigingen van drugsgebruik en seks met een minderjarige.

De Republikein was lid van het Huis en werd bij de verkiezingen van begin november herkozen. Hij legde zijn functie vorige week neer in de hoop minister te worden. Trumps keuze voor Gaetz schokte onder anderen partijgenoten. De politicus uit Florida leek niet genoeg steun te hebben onder Republikeinse senatoren, die zijn nominatie zouden moeten goedkeuren.

Gaetz vertelde in een interview met de rechtse activist Charlie Kirk dat hij niet van plan is lid te worden van het komende Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat). "Ik blijf meedoen aan de strijd, maar vanaf een nieuwe positie", verklaarde hij. Zijn zetel in het Huis blijft vacant totdat kiezers in Florida een opvolger kiezen in een speciale verkiezing. Die verkiezing is nog niet gepland.