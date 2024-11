Hoe kom je er achter dat je alcohol vergif is?

Het lijkt op alcohol, het smaakt naar alcohol, maar het doet iets anders: het maakt je misschien wel dood.

In Laos zijn een aantal mensen gestorven door vergiftiging door methanol-alcohol. Er sterven vermoedelijk dagelijks ergens op de wereld mensen door foute alcohol, maar dat zijn doorgaans Russen, of andere mensen die ons niet interesseren. Maar nu zijn ook een paar backpackers dood gegaan aan methanol, gestorven terwijl ze bezig waren met hun bucketlist.

Wat is methanol en waarom is het gevaarlijk?

Methanol is een kleurloze, geurloze alcohol die vaak wordt gebruikt in industriële en huishoudelijke producten, zoals antivries en ruitensproeiervloeistof. Hoewel het sterk lijkt op ethanol, de alcohol in drankjes, breekt methanol in het lichaam af tot formaldehyde en mierenzuur, die extreem giftig zijn. Symptomen van methanolvergiftiging zijn buikpijn, duizeligheid, wazig zicht, blindheid en in ernstige gevallen de dood.

Hoe komt methanol in alcoholische dranken terecht?

Methanol kan in alcohol terechtkomen door slechte destillatiemethoden of opzettelijke vervalsing van dranken. Dit probleem doet zich vooral voor in landen met minder strikte kwaliteitscontroles, waar goedkope, illegale alcohol wordt geproduceerd.

Hoe kun je methanol detecteren?

Helaas is methanol moeilijk te onderscheiden van gewone alcohol:

Het ziet er hetzelfde uit en smaakt vergelijkbaar.

Er zijn geen eenvoudige thuistests beschikbaar.

In een laboratorium kan methanol worden gedetecteerd met technieken zoals gaschromatografie of chemische reacties, maar deze methoden zijn niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Onderzoekers werken aan een draagbare methanoltester, maar deze is nog niet commercieel beschikbaar.

Wat kun je doen om veilig te blijven?

Koop alcohol alleen van betrouwbare bronnen, juist in landen waar regelgeving en controle mogelijk niet goed op orde zijn. Zorg dat flessen verzegeld zijn en open ze zelf.

Vermijd huisgemaakte of onbekende dranken. Illegale producten lopen meer risico op methanolvervuiling.

Wees alert op symptomen. Bij twijfel: ga onmiddellijk naar een ziekenhuis voor behandeling.

Overigens is 'gewone' aocohol ook heel ongezond. Jaarlijks sterven in Nederland een paar duizend mensen aan de drank. Wereldwijd is de vermoedelijk 3 miljoen.