Van den Broek 'helemaal leeg' en denkt dat zijn kans nog wel komt

RIMINI (ANP) - Wielrenner Frank van den Broek had 'geen benen' meer over om aan het einde van de eerste etappe van de Tour de France te sprinten voor de zege. De 23-jarige wielrenner van dsm-firmenich PostNL liet de zege van de openingsetappe in Rimini zo aan medevluchter en zijn kopman Romain Bardet uit Frankrijk. "Ik was helemaal leeg. Ik hoop dat ik nog genoeg kansen krijg in mijn carrière", reageerde hij bij de NOS. "En ik heb wel de witte trui."

De wielrenner uit Voorhout was de hele dag in de aanval en keek er met een grote grijns op terug. "Ik verbaas mezelf eigenlijk. Ik voelde me de laatste dagen niet super, misschien was het de spanning van de eerste grote ronde. Maar toen de vlag werd gewuifd stond ik er gelijk. Het plan was in de vlucht te zitten. Ik wilde voor de bollentrui gaan, maar ik had daarvoor niet de punch", zei de renner over de sprintjes voor de bergpunten.

In de finale zag hij het peloton komen. "Dat hele stuk hadden we wind tegen. Het was hoofd naar beneden en alles geven. Ik was helemaal leeg. En toen kwam Romain erover."