Triatleten Kolkman en Murray buiten medailles, goud voor Brit Yee

PARIJS (ANP) - Mitch Kolkman is als 26e geëindigd op de olympische triatlon in Parijs. De 21-jarige triatleet sloot het wielrennen af in de grote kopgroep, maar kon in het afsluitende looponderdeel de beste triatleten niet bijhouden. Hij gaf 3.48 minuten toe op Alex Yee uit Groot-Brittannië, die het goud pakte. De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde veroverde het zilver en de Fransman Léo Bergère pakte het brons.

Kolkman kwam als zestiende uit het water na 1,5 kilometer zwemmen. Hij maakte deel uit van een grote kopgroep bij de 40 kilometer fietsen, maar raakte achterop in de afsluitende 10 kilometer hardlopen nadat hij een tijdstraf van 15 seconden had uitgezeten voor een overtreding tijdens het zwemmen.

Richard Murray, de andere Nederlandse deelnemer, kwam binnen als 44e. Hij gaf 7.22 minuten toe op de winnaar.

Er was veel te doen om de triatlon in Parijs, omdat het zwemonderdeel in de Seine werd gehouden. De wedstrijd van de mannen zou dinsdag plaatsvinden, maar de organisatie besloot enkele uren voor de start de race met een dag te verzetten, omdat het water nog te vies was. Woensdag was het water wel schoon genoeg om de veiligheid van de triatleten te garanderen. De mannen startten om 10.45 uur nadat de vrouwen al om 08.00 uur in de rivier waren gedoken.