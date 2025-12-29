Van der Poel behoudt in Azencross ongeslagen status

LOENHOUT (ANP) - Mathieu van der Poel heeft ook in de Azencross van Loenhout zijn ongeslagen status als veldrijder deze winter behouden. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed in de cross die meetelt voor de X2O-trofee vanaf de vierde van acht ronden alleen voorop, nadat zijn rivaal Wout van Aert te maken had gekregen met een lekke band.

Van der Poel reed in Loenhout zijn zesde cross van deze winter en was ook ditmaal niet te kloppen. Achter de wereldkampioen finishte de Belg Niels Vandeputte als tweede. De Nederlander Joris Nieuwenhuis, de leider in het klassement, werd derde, net voor zijn landgenoot Ryan Kamp.

Van der Poel won de Azencross voor de zesde keer, de eerste keer was in 2017.

Knieklachten

Na één ronde reed een groep van tien vooruit met klassementsleider Nieuwenhuis, die de wereldbekercross van Dendermonde nog had overgeslagen om knieklachten. Het tempo lag hoog, zeker toen Van Aert zich op kop van de groep zette. Het gevolg was dat bij het ingaan van de derde ronde alleen Van der Poel nog in zijn wiel zat.

Het publiek leek de gewenste tweestrijd tussen de twee rivalen te krijgen, maar Van Aert reed in de vierde ronde ver voor de materiaalpost lek en moest de wereldkampioen laten gaan. Die passeerde de finishlijn halverwege al met een halve minuut voorsprong, waarmee de spanning uit de wedstrijd was. Eenmaal in een achtervolgende groep reed Van Aert nogmaals lek en was ook een podiumplaats buiten bereik.

"Ik had eerst niet door dat Wout lek was gereden", vertelde Van der Poel in het flashinterview. "Maar toen ik omkeek en zag hoe groot het verschil opeens was, wist ik dat er iets gebeurd moest zijn. Het was jammer voor de wedstrijd."