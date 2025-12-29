Airbus krijgt miljardenorders van Chinese vliegmaatschappijen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Airbus heeft twee orders voor tientallen toestellen uit China ontvangen van in totaal 8,2 miljard dollar (ongeveer 7 miljard euro). Met de bestellingen van twee Chinese luchtvaartmaatschappijen vergroot de Europese vliegtuigbouwer zijn marktaandeel in de op een na grootste economie ter wereld.

Juneyao Air wil 25 A320-vliegtuigen ter waarde van 4,1 miljard dollar aanschaffen, blijkt uit een document dat maandag werd ingediend. Spring Airlines liet weten dat die vliegmaatschappij dertig toestellen van hetzelfde type wil kopen, ook voor 4,1 miljard dollar.

Concurrent Boeing heeft sinds zeker 2017 geen grote order uit China meer binnengehaald. De Amerikaanse vliegtuigproducent heeft dit jaar last gehad van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. In april verbood China de levering van Boeing-vliegtuigen aan Chinese luchtvaartmaatschappijen. Een maand later meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg dat China het verbod had opgeheven.