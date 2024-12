Van der Poel opgenomen in selectie voor twee wereldbekercrossen

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt van de veldrijders heeft Mathieu van der Poel opgenomen in de selectie voor de wedstrijden in de wereldbeker in Zonhoven en Gavere. De wereldkampioen veldrijden had zelf vrijdag al aangegeven dat hij de crossen in Zonhoven van zondag en Gavere op tweede kerstdag wil rijden.

"Niet alleen als bondscoach, maar zeker ook als liefhebber, kijk ik ernaar uit", zegt De Knegt over de rentree in het veld van Van der Poel. "Het is mooi om te constateren dat Mathieu nog zoveel hart voor de cross heeft, dat hij elf wedstrijden gaat rijden en ook op het WK voor de titel wil gaan. Hij heeft een mooi programma gekozen en de liefhebbers kunnen hem genoeg in actie zien deze winter, te beginnen in Zonhoven."