Van Eetvelt juicht na tweede plek in Vuelta nooit meer te vroeg

PICO VILLUERCAS (ANP/BELGA) - Lennert Van Eetvelt zal na de vierde etappe van de Ronde van Spanje nooit meer te vroeg juichen. De Belgische wielrenner van Lotto Dstny dacht de etappezege op de Pico Villuercas binnen te hebben, maar werd toch nog gepasseerd door Primoz Roglic.

"Ik dacht dat ik er ongeveer was, maar niet dus. Je leert bij de pupillen al dat je moet blijven sprinten tot over de finish", aldus de 23-jarige Van Eetvelt. "Als ik op een andere manier was geklopt, dan had ik het een heel erg mooi resultaat gevonden. Nu doet het een beetje pijn, maar ik denk dat ik binnen een paar dagen hier ook wel blij mee ben. Ik kan meer dan tevreden zijn met de vorm die ik heb en met hoe de etappe vandaag verliep. Ik heb weer het niveau van begin dit jaar."

Van Eetvelt verraste eind februari met de winst van de UAE Tour. Daarna stond hij maanden aan de kant met knieproblemen. "Ik ben naar de Vuelta gekomen om een goed klassement te rijden. Dit is een goede bevestiging van mijn vorm. Ik denk dat dit zowel mijn ploeg als mezelf vertrouwen geeft om ervoor te blijven gaan. Dit was een eerste test en ik kan niet meer dan blij zijn met waar ik sta", aldus Van Eetvelt, die in het algemeen klassement voorlopig de vijfde plek inneemt.