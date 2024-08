Noodhulp voor gedupeerden van natuurbrand bij Athene

ATHENE (ANP/RTR) - Griekenland biedt miljoenen euro's noodhulp aan honderden huishoudens en bedrijven die zijn getroffen door een natuurbrand bij Athene die een vrouw het leven heeft gekost en 10.000 hectare heeft verwoest. Het gaat om bedragen tot 150.000 euro voor particulieren, waarvan een vijfde als renteloze lening. Gedupeerde bedrijven kunnen maximaal 500.000 euro krijgen, meldt het ministerie van Financiën.

De brand begon op 11 augustus in de buurt van de stad Varnavas en bereikte binnen een dag de noordelijke buitenwijken van Athene bij de laatste bossen in de buurt van de Griekse hoofdstad. Bij inspecties bleken tot nu toe 146 huizen zwaar beschadigd en ook 31 bedrijven zijn getroffen.

Natuurbranden zijn normaal tijdens de Griekse zomers, maar de klimaatverandering heeft voor heter weer en minder regen gezorgd, waardoor het risico groter is geworden. Bij een deel van de branden is opzet in het spel. Griekenland registreerde vorig jaar meer dan 8000 natuurbranden.