Mogelijk binnen paar dagen begin vaccinaties tegen mpox in Congo

KINSHASA (ANP/RTR/AFP) - De Afrikaanse gezondheidsdienst CDC hoopt binnen enkele dagen te kunnen beginnen met een vaccinatiecampagne tegen mpox in Congo en andere Afrikaanse landen. Hulporganisaties hebben gezegd dat er veel vaccins beschikbaar moeten komen om uitbraken van een nieuwe mpox-variant te bedwingen.

Sinds eind vorig jaar gaat een nieuwe variant rond van mpox, ook bekend als apenpokken of monkeypox. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie en adviseert grensoverstijgend te vaccineren.

Dinsdagmiddag kwam de Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) samen, de gezondheidsdienst van de Afrikaanse Unie. "We zijn nog niet begonnen met de vaccinaties", aldus directeur Jean Kaseya. "Als we zeker weten dat alles klaar is, beginnen we over een paar dagen."

Nieuwe besmettingen

De afgelopen week zijn er volgens Kaseya 1400 mpox-besmettingen bijgekomen, maar het is niet bekend bij hoeveel daarvan het gaat om de nieuwe besmettelijke variant. Sinds het begin van dit jaar hebben bijna 19.000 mensen in Afrika het virus opgelopen. Verreweg de meeste meldingen (17.800) komen uit Congo.

Het Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic besluit later deze week of het de productie van mpox-vaccinaties opschroeft. Er zijn nog geen grote extra bestellingen binnengekomen, maar het bedrijf probeert deze week in te schatten of het alvast kan opschalen. Bavarian Nordic staat daarbij in contact met Africa CDC.

Frankrijk zegde dinsdag toe 100.000 vaccins te doneren via de Europese Unie. De Afrikaanse Unie maakte vorige week al bekend dat er deals lagen met de EU en de Verenigde Staten en ook Japan heeft beloofd doses te leveren.