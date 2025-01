Van Rijthoven en Brouwer onderuit in voorronde Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennissers Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer zijn uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Beide Nederlanders verloren hun wedstrijd in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

Van Rijthoven werd weggespeeld door de Zwitser Jérôme Kym in twee sets: 0-6 3-6. De oud-winnaar van het grastoernooi van Rosmalen stond na 51 minuten alweer in de kleedkamer. Brouwer kon na ruim een uur spelen inrukken; hij ging in twee sets onderuit tegen de Portugees Jaime Faria: 4-6 3-6.

Jesper de Jong en Anouk Koevermans komen later dinsdag in actie in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

De Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne, dat op 12 januari begint.