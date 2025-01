Lonen in nieuwe cao's stegen vorig jaar gemiddeld 5,3 procent

DEN HAAG (ANP) - Lonen in nieuwe cao-afspraken zijn vorig jaar gemiddeld 5,3 procent gestegen, berekende werkgeversorganisatie AWVN. De toename is minder sterk dan in 2023, maar de belangrijke adviseur voor arbeidsvoorwaarden vindt de loonstijging toch hoger dan "wat gezond is voor Nederland".

De loonstijging komt naar verwachting ook boven de inflatie van 2024 uit. In een eerste raming gaat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ervan uit dat het dagelijks leven vorig jaar 3,3 procent duurder is geworden.

AWVN-directeur Raymond Puts vreest dat hogere loonkosten voor werkgevers de prijzen verder opdrijven. Ook is het volgens hem slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven als de lonen te hard stijgen. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt krap waardoor werknemers en vakbonden een sterke positie hebben bij loononderhandelingen, erkent hij. "Maar de achterliggende vraag gaat over de kracht van de economie op lange termijn. Voor het derde jaar op rij is het besteedbaar inkomen al gestegen. Ik zou dit graag ook van de vakbond horen. We moeten namelijk ook oog houden voor de betaalbaarheid en het investeringsklimaat", zegt Puts.