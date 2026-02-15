Van 't Wout voelt dag na tweede goud slaappil nog in benen zitten

MILAAN (ANP) - Jens van 't Wout had het zondag zwaar tijdens de training van de shorttrackers op de Olympische Spelen. "Ik had geleerd van mijn eerste gouden medaille, toen ik daarna 's nachts nauwelijks sliep. Dit keer heb ik een slaappil genomen en zes uur lang geslapen. Ik denk alleen dat de slaappil nog in mijn benen zit, want ik voelde me net slecht op het ijs. Niet normaal", vertelde Van 't Wout tegen enkele Nederlandse journalisten in de Milano Ice Skating Arena.

Van 't Wout verbaasde zichzelf zaterdag opnieuw door de 1500 meter te winnen. Twee dagen daarvoor schreef hij al de 1000 meter op zijn naam. "Het besef is er nog steeds niet helemaal. Iedereen komt naar me toe om me te feliciteren en ik krijg ontzettend veel berichten, dat is wel gaaf. Al is het allemaal ook best overheersend", aldus Van 't Wout.