Veldrijder Nieuwenhuis derde in Superprestige Gullegem

GULLEGEM (ANP) - Joris Nieuwenhuis is als derde geëindigd in de veldrit van Gullegem, de voorlaatste in de serie uit de Superprestige. De Nederlander legde het in de sneeuw en modder af tegen twee Belgen. Niels Vandeputte won, Michael Vanthourenhout werd tweede.

Vandeputte verstevigde met de zege zijn leidende positie in het klassement. De laatste cross van de Superprestige is pas volgende maand na het WK in Middelkerke. Nieuwenhuis, die deze winter wat sukkelde met een knieblessure, staat vierde in de tussenstand.

Mathieu van der Poel, die dit seizoen acht keer startte in een veldrit en alle acht keren won, ontbrak in Gullegem. Zo ook de Belg Wout van Aert. Hij onderging zaterdag een operatie aan een scheurtje in zijn rechterenkel, het gevolg van een val in de Zilvermeercross op vrijdag.