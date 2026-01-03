ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veldrijder Nieuwenhuis derde in Superprestige Gullegem

Sport
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 16:32
anp030126158 1
GULLEGEM (ANP) - Joris Nieuwenhuis is als derde geëindigd in de veldrit van Gullegem, de voorlaatste in de serie uit de Superprestige. De Nederlander legde het in de sneeuw en modder af tegen twee Belgen. Niels Vandeputte won, Michael Vanthourenhout werd tweede.
Vandeputte verstevigde met de zege zijn leidende positie in het klassement. De laatste cross van de Superprestige is pas volgende maand na het WK in Middelkerke. Nieuwenhuis, die deze winter wat sukkelde met een knieblessure, staat vierde in de tussenstand.
Mathieu van der Poel, die dit seizoen acht keer startte in een veldrit en alle acht keren won, ontbrak in Gullegem. Zo ook de Belg Wout van Aert. Hij onderging zaterdag een operatie aan een scheurtje in zijn rechterenkel, het gevolg van een val in de Zilvermeercross op vrijdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Loading