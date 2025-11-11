ECONOMIE
Veldrijdster Brand boekt in Niel vijfde zege van seizoen

Sport
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 15:12
anp111125127 1
NIEL (ANP/BELGA) - Veldrijdster Lucinda Brand heeft in de Superprestigecross in het Belgische Niel haar vijfde zege van het seizoen geboekt. De 36-jarige Nederlandse kwam vlak na de eerste ronde alleen aan de leiding en bouwde haar voorsprong daarna uit. Europees kampioene Inge van der Heijden eindigde als tweede, Aniek van Alphen maakte het volledig Nederlandse podium compleet.
Van der Heijden neemt de leiding in het klassement over van Sara Casasola. De Italiaanse moest op het laatste moment afzeggen door een rugblessure.
De vierde wedstrijd uit de Superprestige wordt zaterdag verreden in het Belgische Merksplas.
