Protest tegen komst Antony Blinken in theater Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Voor de deur van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam demonstreren ruim dertig mensen tegen Antony Blinken. De voormalige buitenlandminister van de VS houdt daar dinsdagmiddag een lezing.

Het protest is georganiseerd door VeTo, een coalitie van lokale en nationale collectieven die zich verzetten tegen toenemende militarisering van Nederland. In een flyer van de demonstranten staat dat Blinken als "sleutelfiguur binnen het Amerikaanse buitenlandbeleid" decennialang imperialistisch geweld heeft nagejaagd, zoals bij de war on terror en het bewapenen van Israël.

De demonstranten roepen leuzen als "Luxor schaam je, bloed aan je handen". Sommigen hebben Palestijnse vlaggen bij zich of dragen een keffiyeh, een Palestijnse sjaal. Bezoekers kunnen via een extra opening alsnog via de hoofdingang naar binnen.

Blinken was tot januari 2025 buitenlandminister van de VS. Daarvoor diende hij onder meer als nationaal veiligheidsadviseur van toenmalig vicepresident Joe Biden.