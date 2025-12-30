ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veldrijdster Pieterse boekt bij afwezigheid Brand eerste zege

Sport
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 20:21
anp301225144 1
DIEGEM (ANP/BELGA) - Puck Pieterse heeft dinsdag haar eerste zege van dit seizoen als veldrijdster geboekt. De 23-jarige Nederlandse kampioene van Fenix-Deceuninck was de beste in het Vlaams-Brabantse Diegem. Lucinda Brand, die maandag voor de twaalfde keer op rij een veldrit won, deed niet mee.
Pieterse zette na dertien minuten een solo op die ze netjes afrondde. De Luxemburgse kampioene Marie Schreiber werd tweede, voor de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado.
De wedstrijd in Diegem was de zesde manche van de Superprestige, waarin de Nederlandse Aniek van Alphen met 71 punten leidt. Inge van der Heijden volgt op 9 punten achterstand op de tweede plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

03e9c209a5287f54b9fb8afb90c62dae,db0b5de2

George Clooney is nu Fransman

Loading