Veldrijdster Pieterse boekt bij afwezigheid Brand eerste zege

DIEGEM (ANP/BELGA) - Puck Pieterse heeft dinsdag haar eerste zege van dit seizoen als veldrijdster geboekt. De 23-jarige Nederlandse kampioene van Fenix-Deceuninck was de beste in het Vlaams-Brabantse Diegem. Lucinda Brand, die maandag voor de twaalfde keer op rij een veldrit won, deed niet mee.

Pieterse zette na dertien minuten een solo op die ze netjes afrondde. De Luxemburgse kampioene Marie Schreiber werd tweede, voor de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado.

De wedstrijd in Diegem was de zesde manche van de Superprestige, waarin de Nederlandse Aniek van Alphen met 71 punten leidt. Inge van der Heijden volgt op 9 punten achterstand op de tweede plaats.