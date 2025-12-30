China wil dat chipfabrikanten uitbreiden met Chinese apparatuur

BEIJING (ANP/RTR) - China eist van chipfabrikanten dat ze minstens 50 procent in China geproduceerde apparatuur gebruiken als ze hun productiecapaciteit in het land willen uitbreiden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het gaat om een van de grootste maatregelen tot nu toe van de regering in Beijing om de afhankelijkheid van buitenlandse technologie te verminderen.

"De autoriteiten hebben liever dat het percentage veel hoger is dan 50 procent", zei een van de bronnen tegen Reuters. "Uiteindelijk streven ze ernaar dat de fabrieken 100 procent binnenlandse apparatuur gebruiken."

Vroeger gaven Chinese chipmakers zoals SMIC naar verluidt de voorkeur aan westerse apparatuur en gaven ze Chinese alternatieven niet echt een kans. Dat moet anders, vinden de autoriteiten tegenwoordig. De Chinese president Xi Jinping riep eerder ook al op tot het opbouwen van een volledig zelfvoorzienende binnenlandse halfgeleiderketen.

De Chinese overheid reageerde tegenover Reuters niet op een verzoek om commentaar.