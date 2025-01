Veldrijdster Van Empel wint ook in Baal na inhaalrace

BAAL (ANP) - Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de Grote Prijs Sven Nys in Baal op haar naam geschreven. De wereldkampioene knokte zich terug na een valpartij en versloeg haar landgenote Lucinda Brand in een sprint. Puck Pieterse maakte het Nederlandse podium met een derde plaats compleet. Ze kwam 21 seconden na de winnares over de finish.

Van Empel vierde haar negende zege van het seizoen in een wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee. "Dit was een van de mooiste duels die ik heb gereden", zei ze aan de finish. "Ik koos in de eerste ronde het verkeerde spoor en kwam daardoor ten val. Daarna moest ik een halve minuut goedmaken."

"Ik merkte dat ik steeds dichter bij Brand kwam in de slotronde", zei Van Empel. "Na de balken kon ik bij haar aansluiten, waardoor ik weer volop in een overwinning geloofde. Ik ben erg gelukkig dat ik de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar heb gewonnen."