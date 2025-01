Nicole Kidman: Halina Reijn wordt een grote naam in Hollywood

Nicole Kidman verwacht dat de Nederlandse regisseur Halina Reijn "een grote naam in Hollywood" wordt. Dat zegt de Australische actrice in een interview met De Telegraaf. Kidman speelt de hoofdrol in Reijns film Babygirl, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien is.

Kidman weet nog goed hoe het script van Babygirl, dat ook is geschreven door Reijn, meteen indruk op haar maakte. "Het begon er al mee dat ik het niet weg kon leggen. Daarna hebben we gebeld en hingen meteen een uur aan de lijn. Ik was onder de indruk van haar en we hadden een klik. Ze zei: jij begrijpt echt wat ik probeer te vertellen", aldus Kidman.

Voor de Australische voelde de manier waarop Reijn het verhaal had aangepakt "heel Europees", zegt ze. "Ik zie een Amerikaan dit verhaal niet op deze manier vertellen. Die totale eerlijkheid waarmee Halina vrouwelijke seksualiteit laat zien en daarbij niets schuwt. Dat is een hele Europese benadering. Je kunt merken dat ze met films als die van Paul Verhoeven is opgegroeid."

Mogelijkheden

Kidman is zich ervan bewust dat haar bijdrage aan films van minder bekende filmmakers deuren voor hen kan openen. "Ik vind het wel heel mooi dat ik daar iets in kan betekenen. Dat je mogelijkheden creëert, en daarmee banen in de filmwereld. Ik ben altijd op zoek naar mensen als Halina. Ik help graag nieuwe talenten die in hun werk de vraag stellen wat het betekent om een mens te zijn in deze tijd, in deze wereld."

Babygirl gaat over een succesvolle topvrouw die een affaire begint met een jongere, mannelijke stagiair. De film gaat onder meer over de dynamiek rond macht en seksualiteit in een werkomgeving. Kidman is voor haar rol genomineerd voor een Golden Globe.