Verstappen bekijkt titelstrijd in de Formule 1 'race voor race'

DOHA (ANP) - Max Verstappen gaat de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 "race voor race bekijken". Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in aanloop naar de GP van Qatar via zijn team Red Bull. "We gaan elk raceweekend in met de instelling om zoveel mogelijk punten te pakken", aldus Verstappen. "We kunnen ons alleen een perfect weekend veroorloven."

Verstappen strijdt in zijn Red Bull met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Zondag staat in Doha de voorlaatste race van het jaar op het programma. Een week later is de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen is met zijn overwinning in Las Vegas 25 punten ingelopen op de gediskwalificeerde coureurs van McLaren. Verstappen staat nu 24 punten achter Norris en staat gelijk met Piastri. Er zijn nog 58 punten te verdienen.