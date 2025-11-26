Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

In Namibië gaat de 59-jarige politicus Adolf Hitler Uunona met gemak richting herverkiezing. Hij stelt naar alle verwachting vandaag zijn zetel in de Oshana Regional Council opnieuw veilig, nadat hij in 2020 al 85 procent van de stemmen binnenhaalde in zijn noordelijke district.

De Swapo-politicus werd wereldwijd bekend toen zijn verkiezing viraal ging; niet vanwege zijn beleid, maar vanwege zijn opmerkelijke naam. Uunona benadrukte eerder dat zijn naam geen politieke lading heeft, schrijft New York Post.

Ich habe das nicht gewußt

In een interview uit 2020 vertelde hij dat zijn vader geen idee had van de historische betekenis. Als kind vond hij de naam volkomen normaal, legt hij uit. Pas later ontdekte welke negatieve connotatie eraan hing en wat de duistere plannen waren van de Germaanse dictator: “De hele wereld veroveren.” Zelf heeft hij, zo zegt hij nadrukkelijk, “niets te maken met welke van deze dingen dan ook.”

Ondanks de internationale aandacht voelt hij weinig voor een naamswijziging. Het is praktisch onmogelijk, legt hij uit: “Het staat in al mijn officiële documenten” en “het is te laat om het nog te veranderen.”

Dat de naam Adolf is niet ongebruikelijk in bepaalde delen van Namibië. Het land was ooit een Duitse kolonie en veel Duitse namen en plaatsnamen leven er nog altijd voort.