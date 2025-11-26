Donderdag vieren de VS een van hun belangrijkste feestdagen, Thanksgiving. Zoals elk jaar heeft de Amerikaanse president in het Witte Huis plechtig twee kalkoenen gered van een lot dat miljoenen soortgenoten wel te beurt valt: op het bord van de Amerikanen belanden. Trump maakte dinsdag van de gelegenheid gebruik om zijn tegenstanders te steken. Ook Melania moest het ontgelden voor een grapje.

Gobble en Waddle zijn de namen van de kalkoenen die dit jaar gratie krijgen. Een goedgehumeurde Trump grapte in zijn toespraak: toen hij foto's van hen zag, wilde hij ze Chuck en Nancy noemen – naar Chuck Schumer, minderheidsleider in de Senaat, en Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. "Maar toen besefte ik dat ik ze geen zou gratie zou verlenen. Ik zou deze twee nooit gratie verlenen." Hij voegde eraan toe: "Het zou me niet uitmaken wat Melania tegen me zou zeggen. 'Schat, ik denk dat het een aardig gebaar zou zijn. ' Ik ga het niet doen."

Vervolgens maakte Trump de link naar zijn controversiële migratiebeleid. "Mijn meest enthousiaste medewerkers hebben al de documenten voorbereid voor de directe deportatie van Gobble en Waddle via het terroristische interneringskamp in El Salvador, en zelfs deze vogels willen daar niet zijn."

De democraat JB Pritzker , gouverneur van Illinois, erfgenaam van de Hyatt-hotelketen (familiefortuin: 15 miljard dollar) en tegenstander van Trump ("Hij is een oude man met een bruine kleur uit een spuitbus"), werd het hardst getroffen. Actueel twistpunt: Trump verwijt Pritzker en het bestuur van Chicago dat ze de criminaliteit in de stad, met name het aantal moorden en schietpartijen, niet onder controle hebben.

"Een of andere speechschrijver heeft een grap over zijn gewicht geschreven, maar ik zou nooit over zijn gewicht willen praten", zei Trump over Pritzker tijdens de kalkoenbijeenkomst. In plaats van een grap kwam er een belediging: "Ik praat niet over mensen die dik zijn. Ik weiger te praten over het feit dat hij een dikke luilak is."

Trump voegde daar zelfkritisch aan toe: "Ik zou trouwens ook graag een paar kilo afvallen. En die ga ik zeker niet verliezen met Thanksgiving."