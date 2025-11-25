Wetenschappers leggen steeds vaker verbanden tussen ons gedrag op de werkvloer en onze levensverwachting. Uit recent grootschalig onderzoek blijkt dat één specifieke eigenschap op het werk je leven letterlijk jaren kan verlengen : georganiseerd actief zijn.

Een onderzoeksconsortium volgde meer dan 20.000 mensen tussen de 6 en 28 jaar lang en analyseerde hun persoonlijkheid en levensloop. De grootste winst? "Het woord ‘actief’ sprong er het meest uit," aldus onderzoeker Mõttus. "Deelnemers die zichzelf zo omschreven, hadden aanzienlijk minder kans om tijdens de onderzoeksperiode te overlijden, met een lager risico van 21 procent. Zelfs wanneer leeftijd, geslacht en medische aandoeningen ook werden meegewogen," aldus het onderzoek gepubliceerd in 2025.

Naast ‘actief’ leverden ook eigenschappen als georganiseerd, verantwoordelijk, hardwerkend, grondig en behulpzaam een duidelijk voordeel op. Deze groep bleef niet alleen langer gezond, maar bleek ook stressbestendiger en productiever. Psycholoog Páraic O’Súilleabháin vult aan : "Persoonlijkheid bestaat uit specifieke gedragingen en houdingen: hard werken, levendig zijn, actief blijven en grondigheid zijn doorslaggevend voor welzijn en levensduur."

Het tegenovergestelde effect werd gemeten bij eigenschappen als angstig, humeurig of snel van streek. Mensen met deze karaktertrekken bleken juist een verhoogd sterfterisico te hebben.

Wat betekent dat in de praktijk? Volgens de onderzoekers kun je zelfs zonder grote leefstijlveranderingen al verschil maken:

Zorg voor overzicht en structuur in je werkdag.

Blijf bewegen en zoek regelmatig contact met collega’s.

Opvallend genoeg bleken niet alleen klassieke gezondheidsmaatregelen, maar juist dagelijkse werkgewoonten doorslaggevend. "Een actieve houding helpt je niet alleen professioneel, maar verlengt hoogstwaarschijnlijk ook je leven," aldus het rapport

De les: Wie op het werk actief én georganiseerd is, investeert niet alleen in carrière, maar ook in extra gezonde jaren.