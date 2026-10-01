Verstappen bevestigt GT3-uitstapje in 3-uursrace in Portimão

SEPANG (ANP) - Max Verstappen maakt deze maand nog een nieuw uitstapje naar het langeafstandsracen. Hij doet mee aan de GT World Challenge Europe op 17 oktober, een 3-uursrace in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde het bericht op de persdag van de Formule 1 in Maleisië.

De race valt in een van de weinige vrije weekenden in de Formule 1-kalender. Het weekeinde ervoor is de Grote Prijs van Singapore, het weekeinde erna de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

"Het worden zeven drukke weken, maar het gaat lukken. En ik vind het sowieso leuk om te doen. Dus ja, laten we kijken wat we daar kunnen bereiken", zei Verstappen in de persconferentie van de FIA.

Verstappen maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander deed dat in de Mercedes GT3. Hij vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lulham en Ben Barnicoat.