Verstappen door tijdstraf buiten de punten in sprintrace Miami

MIAMI (ANP) - Max Verstappen is bij de sprintrace van de Grote Prijs van Miami buiten de punten geëindigd. De regerend wereldkampioen eindigde de race op de opdrogende baan rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens als vierde maar kreeg 10 seconden tijdstraf omdat hij door het team op een onveilig moment werd weggestuurd en een aanrijding had met de Mercedes van Kimi Antonelli. Hij eindigde daardoor als zeventiende.

De Brit Lando Norris won de race na achttien ronden voor zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië. Lewis Hamilton werd in de Ferrari derde. De laatste ronden reden de coureurs achter de safetycar na een crash van Fernando Alonso in de Aston Martin.