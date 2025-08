Verstappen klaagt in Hongarije over slechte conditie van wagen

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen was na de kwalificaties van de GP in Hongarije niet te spreken over zijn wagen. De 27-jarige Nederlander sprak hoofdschuddend over de conditie van zijn RB21. "Alle sessies waren slecht. Iedere ronde. Dat was niet anders tijdens de kwalificaties", verzuchtte Verstappen tegen Viaplay.

Verstappen begint de GP op zondag vanaf de achtste plaats. "Ik had gewoon geen grip. Ik had last van onderstuur. Niks werkte. Het was gewoon slecht", zei Verstappen. "Het was het hele weekend al slecht. Dus het kwam niet als een verrassing."

Verstappen heeft aangegeven dat hij volgend seizoen voor Red Bull blijft rijden.