Verstappen krijgt twintig seconden tijdstraf tijdens GP Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen heeft tijdens de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1 twee keer een tijdstraf van tien seconden gekregen omdat hij zijn grote rivaal Lando Norris te veel hinderde bij inhaalacties.

De drievoudig wereldkampioen van Red Bull dwong na tien ronden de coureur van McLaren te veel naar de binnenkant van een bocht, waardoor Norris over het gras moest rijden om een crash te voorkomen. Norris kwam daardoor voor de Nederlander terug op de baan, maar hij gaf zijn positie niet terug. Een getergde Verstappen haalde een paar bochten later Norris weer in, maar reed daarbij buiten de baan en forceerde ook Norris om opnieuw uit te wijken.

De stewards oordeelden beide keren in het nadeel van Verstappen, die zijn tijdstraffen moet incasseren bij zijn eerste pitstop. De Nederlander lag na de start nog aan de leiding, maar is door de incidenten met Norris naar de derde plaats teruggevallen.