Klanten Rabobank hebben betaalproblemen door storing

UTRECHT (ANP) - De Rabobank heeft last van een storing. Klanten kunnen daardoor problemen hebben met het doen van betalingen.

Sommige klanten melden dat het lijkt of hun betaalpas is geblokkeerd. De bank laat weten dat de pas niet werkelijk is geblokkeerd, maar dat de betaalautomaten wel die melding kunnen geven. Ook zijn er problemen met betalingen via iDeal.

Kort na 17.00 uur meldde Rabobank op X dat "de meeste transacties op dit moment weer verwerkt worden". Klanten kunnen volgens de bank als het goed is "weer kleinere betalingen (tot ongeveer 200 euro) in winkels doen en geld opnemen bij een geldautomaat. Dit is een tijdelijke oplossing."

Hoelang het gaat duren voor de storing helemaal is verholpen, is nog niet bekend.