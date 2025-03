Verstappen neemt na gok met banden genoegen met 18 punten

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen was best tevreden met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Australië, de openingsrace van het jaar in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen drong in de regenachtige slotfase nog aan bij raceleider Lando Norris, maar een aanval om de eerste plek over te nemen zat er niet in. "Het was een moeilijke race, maar ik ben blij dat ik heelhuids de finish heb gehaald en goede punten heb gescoord. Het zijn 18 punten meer dan vorig jaar, ik neem er genoegen mee", zei de coureur van Red Bull in het flashinterview.

Verstappen refereerde aan de race in Melbourne in 2024, toen hij de race voortijdig moest beëindigen door een oververhitte rem. Dit keer startte hij als derde en eindigde hij als tweede na een race vol crashes en glijpartijen op het natte asfalt. In de slotfase kwam hij zelfs even aan de leiding omdat hij wachtte met het wisselen van banden. "Het was een gok waard en aanvankelijk ging het prima op de slicks (droogweerbanden), maar de regen bleef aanhouden en toen was het niet meer te doen", zei Verstappen.

In de laatste ronden reed Verstappen ineens vlak achter Norris, die een klein slippertje maakte. "Toen was het even leuk. Pushen en vechten voor de overwinning is gewoon leuk."

'McLarens waren veel sneller'

Bij Viaplay herhaalde de Limburger dat het resultaat hem tevreden stelde. "De McLarens waren veel sneller, dat was in het eerste deel van de race wel te zien. Zij kunnen beter met de banden omgaan, die van mij hebben sneller last van oververhitting. Ook daarom is die tweede plaats een goed resultaat."

Norris sprak van een toprace. "Het was stressen in die laatste twee ronden met Max zo dicht achter me, maar ik hield stand", vertelde de Brit aan de finish. "Ik heb het vorig jaar vaak fout gedaan in vergelijkbare natte omstandigheden en verloor de races in Silverstone en Canada. Maar ik heb ervan geleerd. Deze keer kon ik omgaan met de druk, met Max en ook met mijn teamgenoot Oscar Piastri die behoorlijk aandrong. Ik heb de hele race volgehouden. Deze overwinning voelt fantastisch."