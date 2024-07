Verstappen start vanaf plek drie in Hongarije, Norris op pole

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen start zondag van de derde plek bij de Grote Prijs van Hongarije. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op de Hungaroring net iets langzamer dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, die vanaf poleposition vertrekt.

Verstappen staat op 255 punten in de WK-stand, achtervolger Norris op 171. De Nederlander won de laatste twee edities van de Grote Prijs van Hongarije.

In de eerste kwalificatiesessie (Q1) vloog Sergio Pérez bij wisselende weersomstandigheden van de baan, waardoor de Mexicaan door te veel schade de strijd moest staken. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull raakte twee weken terug op Silverstone ook al van de baan in Q1. Na de hervatting zette Daniel Ricciardo (RB) de snelste tijd neer, voor Lewis Hamilton (Mercedes) en Verstappen.

Crash

De Nederlander moest in Q2 alleen nog Norris laten voorgaan, maar zakte in Q3 weg naar de derde plek. Na een crash van Yuki Tsunoda (RB) op het einde - met opnieuw een rode vlag - ging Verstappen niet meer de baan op. In het laatste rondje verbeterde niemand zijn rondetijd.

De Grote Prijs van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.