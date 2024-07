Snellere verspreiding mpox in Democratische Republiek Congo

KINSHASA (ANP/AFP) - De regering van de Democratische Republiek Congo (DRC) zegt dat het land te maken heeft met een "exponentiële stijging" van het aantal gevallen van mpox, voorheen bekend onder de naam apenpokken. De regering probeert de verdere verspreiding met maatregelen te beperken.

Het Centraal-Afrikaanse land heeft sinds september te maken met een nieuwe, dodelijkere variant van mpox. Het aantal vastgestelde en vermoedelijke besmettingen ligt dit jaar op bijna 11.200. Het aantal sterfgevallen ligt op 450. Het sterftecijfer ligt op 4 procent. Vorig jaar registreerde de DRC meer dan 14.600 vastgestelde en vermoedelijke besmettingen, het hoogste aantal ooit in het land. Er vielen 654 doden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde vorige week dat mpox een bedreiging blijft voor de volksgezondheid wereldwijd. De epidemie in de DRC vertoont "geen teken van vertraging", zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij vertelde dat Zuid-Afrika recent twintig gevallen heeft gemeld, inclusief drie sterfgevallen. Het waren de eerste besmettingen in dat land sinds 2022. In dat jaar was maandenlang een wereldwijde uitbraak die ook Nederland trof.