ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen test donderdag en vrijdagmiddag in Bahrein

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 19:31
anp170226163 1
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen komt donderdag en vrijdagmiddag in actie tijdens de laatste testdagen van de Formule 1 in Bahrein. Dat meldde zijn team Red Bull dinsdag.
Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen, gaat woensdag en vrijdagochtend het circuit in Sakhir op.
Verstappen testte vorige week in Bahrein ook de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. Daarvoor oefende hij op het circuit van Barcelona.
Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.
loading

POPULAIR NIEUWS

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

Loading