Schaatsster Beune is blij dat ze medaille om de nek heeft hangen

MILAAN (ANP) - Hoewel de schaatssters genoegen moesten nemen met zilver op de ploegenachtervolging bij de Spelen van Milaan, was Joy Beune blij dat ze naar huis gaat met een medaille. "Het is zilver geworden en ik ben daar supertrots op. Ik heb iets tastbaars om mijn nek hangen", zei ze na de verloren finale tegen Canada met teamgenoten Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud.

De schaatssters hadden volgens Groenewoud niets anders gedaan dan anders, maar de Canadezen waren beter. "Wij waren niet slecht en hebben alles gegeven", zei Beune. "We moesten twee keer rijden vandaag, dat was anders. We hebben met het mes tussen de tanden de halve finale tegen Japan moeten rijden. Dat was best pittig."

Canada kon het iets rustiger aandoen in de halve finale tegen de Amerikaanse schaatssters. "Het is lekker als je je benen kunt sparen en dat hebben wij niet kunnen doen. Uiteindelijk hebben we geprobeerd zo snel mogelijk te herstellen en nog een dijk van een race te rijden."

Eerste Spelen

Beune is met Rijpma-de Jong en Groenewoud de regerend wereldkampioen op dit onderdeel. "We zijn op de Spelen en daar gebeuren gekke dingen. Dit zijn mijn eerste Spelen en ik heb ervan genoten. Mijn vierde plek was heel erg jammer, maar dat is niet het einde van mijn carrière", zei Beune over haar vierde plaats op de 3000 meter.

De Nederlandse schaatssters wisten alleen op de Spelen van Sotsji het goud te veroveren op de ploegenachtervolging. Het team met daarin ook Groenewoud en Rijpma-de Jong pakte vier jaar geleden het brons.