Vingegaard kan in Tour alleen nog hopen op slechte dag Pogacar

PLATEAU DE BEILLE (ANP) - Jonas Vingegaard won de afgelopen twee jaar de Tour de France, maar zag een derde eindoverwinning in het Pyreneeënweekeinde uit het zicht verdwijnen. De Sloveen Tadej Pogacar won beide bergritten en heeft inmiddels meer dan drie minuten voorsprong in het algemeen klassement. "De Tour is nog niet klaar, maar we moeten hopen op een slechte dag van Pogacar", sprak de kopman van Visma - Lease a Bike na de vijftiende etappe.

"Ik kan alleen maar trots zijn op hoe ik en het team vandaag hebben gereden. We waren supersterk. Ook op de laatste klim voelde ik me erg goed. Het was misschien wel mijn beste optreden ooit. Als er dan iemand beter is, kan ik niet echt teleurgesteld zijn", concludeerde Vingegaard, wiens voorbereiding door een zware val in april in de Ronde van Baskenland verre van ideaal was.

Hoewel miniem ziet hij nog kansen om de Tour naar zijn hand te zetten. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat Tadej af en toe een slechte dag heeft. Als hij dit niveau de komende week vasthoudt dan wordt het moeilijk. Maar ik ben blij met hoe ik rijd na mijn blessures."