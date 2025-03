Vingegaard liep ook hersenschudding op door val in Parijs-Nice

KOPENHAGEN (ANP) - De Deense wielrenner Jonas Vingegaard liep door zijn val in Parijs-Nice ook een hersenschudding op. Dat vertelde de tweevoudig winnaar van de Tour de France aan de Deense krant BT. Vingegaard kneusde ook zijn hand en kon de Franse rittenkoers niet uitrijden. De renner van Visma - Lease a Bike meldde zich af voor de Ronde van Catalonië, die maandag is begonnen.

"Na de val was ik duizelig en na de etappe werd ik misselijk en ontzettend moe. Dat bleef de dagen erna zo", aldus Vingegaard, die inmiddels bezig is aan zijn herstel. "Ik ben blij dat ik weer op de fiets zit, ook al duurde het door mijn hersenschudding wat langer dan gehoopt."

Het is nog onduidelijk wanneer Vingegaard zijn rentree in het peloton maakt. In principe zou hij na Catalonië het Critérium du Dauphiné rijden als voorbereiding op de Tour, maar die wielerronde is pas in juni. "We bekijken het nu van dag tot dag en laten de revalidatie bepalen hoe ik mijn programma ga aanpassen of aanvullen", aldus Vingegaard.