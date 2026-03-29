Vingegaard wint Ronde van Catalonië, Gilmore snelste in slotrit

BARCELONA (ANP) - Jonas Vingegaard (29) heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike behield zondag in de laatste etappe de leiding van het klassement. De slotrit met start en finish in Barcelona werd gewonnen door de Australiër Brady Gilmore (NSN Cycling Team).

Vingegaard nam vrijdag na zijn winst in de vijfde etappe de leiding van het klassement in handen, zegevierde zaterdag eveneens in de zesde etappe en hield die zondag tot aan de streep in de Catalaanse hoofdstad de koppositie vast. Het was de eerste keer dat de kopman van Visma - Lease a Bike de etappekoers in Catalonië won.

Twee weken geleden won Vingegaard de Franse etappekoers Parijs-Nice. Hij schreef eerder grote koersen als de Ronde van Frankrijk (2022 en 2023) en de Ronde van Spanje (2025) op zijn naam.