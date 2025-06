Voetbalsters toe aan vakantie na gelijkspel tegen Schotland

TILBURG (ANP) - De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn toe aan vakantie. Daar hebben ze na de teleurstellende Nations League-wedstrijd tegen Schotland (1-1) twee weken de tijd voor, totdat de voorbereiding op het EK begint. "Ik denk dat het wel nodig is dat we nu vakantie hebben. Het was een druk schema, dus het is goed dat we ons koppie leeg kunnen maken en dat we daarna met frisse moed weer kunnen beginnen", zei aanvoerster Sherida Spitse in Tilburg.

Dat beaamde middenveldster Jackie Groenen. "Ik denk dat er een bepaalde vermoeidheid in de groep zit. Het zou kunnen dat daar ook wat meer fouten door komen. Zelf voel ik me eigenlijk wel goed, maar ik ga wel even lekker op vakantie", aldus de speelster van Paris Saint-Germain.

De speelsters krijgen komende week de kans om volledig tot rust te komen. De week erop verwacht bondscoach Andries Jonker dat ze individueel weer beginnen te trainen. De gezamenlijke EK-voorbereiding begint op 19 juni in Zeist.