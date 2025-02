Vollering debuteert vol vertrouwen bij wielerploeg FDJ-Suez

BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP/AFP) - Demi Vollering begint donderdag in de Ronde van Valencia vol vertrouwen aan een nieuw hoofdstuk in haar wielerloopbaan. Bij het Franse FDJ-Suez vindt de 28-jarige Zuid-Hollandse de sfeer, die ze bij haar vorige ploeg SD Worx-Protime niet meer ervoer. "Het was vaak knarsetanden, ik kon mezelf niet zijn", vertelde ze aan persbureau AFP tijdens de teampresentatie in Boulogne-Billancourt.

"Hier kan ik mijn emoties de vrije loop laten", vervolgde de winnares van de Tour de France van 2023, die bij haar vorige ploeg vaak het gevoel had dat ze "op eieren moest lopen". Vollering ervoer inmiddels meer hartelijkheid. "Ik heb de indruk dat ze eerst naar mij als persoon kijken en dan pas naar de atleet."

Bovendien kampte ze met mentale problemen, meldde ze eerder op sociale media. Vollering miste net een tweede eindzege in de Tour en schreef op Instagram over haar "angst" en het gevoel dat ze "iedereen in de steek had gelaten" toen ze de gele trui verloor.

'Sport gaat over emoties'

Toen FDJ-Suez haar benaderde, twijfelde ze aanvankelijk. Maar ze was verrast door de "ambitie en professionaliteit", die het team, met een budget van inmiddels 5 miljoen euro, uitstraalde. De ploeg haalde ook Juliette Labous, de Française die in de Giro samen met haar landgenote Évita Muzic kopvrouw is. In de Tour is alles gericht op Vollering, die privésponsors Nike en Specialized meebracht naar het team.

Vollering legde uit dat ze haar karakter niet wil veranderen. "Ik moet mezelf kunnen uiten. Voor mij is dat eerder een kracht dan een zwakte. Sport gaat over emoties. Het is gewoon stom om te proberen ze te onderdrukken. En dat is ook wat mensen op tv willen zien."

Tour de France

Met die instelling wil ze de Tour de France benaderen. "Aan de start staan in een Franse ploeg zal me bovendien vleugels geven", benadrukte Vollering, voor wie alleen de eindzege telt. Labous moet haar daarbij bijstaan. De Française ziet in die rol ook een kans het podium te bereiken.