Mexico noemt staalheffingen Trump 'niet gerechtvaardigd'

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico noemt de heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd op staal en aluminium "niet gerechtvaardigd". Het land importeert namelijk meer staal en aluminium uit de Verenigde Staten dan het naar de VS exporteert, betoogt de Mexicaanse economieminister Marcelo Ebrard.

Daarmee is er sprake van een handelsoverschot voor de VS. Ebrard verwees naar cijfers die aantonen dat de Mexicaanse export van staalproducten naar de VS sinds 2022 is gedaald, terwijl Mexico's import van Amerikaans staal in die periode is gestegen.

Trump heeft aangekondigd vanaf 12 maart een heffing van 25 procent op staal en aluminium in te voeren. Bijna een kwart van al het staal dat in de VS wordt gebruikt is geïmporteerd en Mexico behoort tot de grootste leveranciers, samen met Canada en Brazilië.