Japanse looptrend verovert het internet – en je hoeft er bijna niks voor te doen

Wandelen saai? Niet als je het op z’n Japans doet. De nieuwste fitnesstrend heet Japanese walking en is bezig aan een wereldwijde opmars. De activiteit belooft serieuze gezondheidsvoordelen, met minimale moeite én zonder dure spullen.

Het geheim? Intervalwandelen. Je wisselt drie minuten stevig doorwandelen af met drie minuten rustig lopen, en dat herhaal je een half uurtje lang, vier keer per week. De snelle stukken moeten net pittig genoeg zijn dat je nog kunt praten, maar niet gemakkelijk een heel gesprek kunt voeren. De rustige stukken zijn juist licht en ontspannen.

Het idee komt uit Japan en werd ontwikkeld door professor Hiroshi Nose en universitair hoofddocent Shizue Masuki van Shinshu University. Hun methode lijkt op een milde versie van HIIT (High Intensity Interval Training), maar dan zonder het zweten, springen of hijgen.

Wat heb je nodig? Een stopwatch of timer op je telefoon, een beetje ruimte en motivatie. Geen sportschool, geen 10.000 stappen, geen strak schema. Dat maakt het laagdrempelig voor bijna iedereen.

En het werkt ook nog. In een Japanse studie uit 2007 verloren deelnemers gewicht, hun bloeddruk daalde en hun beenspieren werden sterker. Sterker nog: ze deden het beter dan mensen die gewoon rustig 8.000 stappen per dag wandelden. Op de langere termijn bleek deze aanpak zelfs te helpen tegen achteruitgang van spierkracht en conditie bij het ouder worden.

Toch is het niet voor iedereen. Ongeveer één op de vijf deelnemers haakte voortijdig af – iets vaker dan bij het gewone stappenplan. En hoewel Japanese walking indrukwekkende resultaten laat zien, is er nog geen bewijs dat het mensen daadwerkelijk langer laat leven. Voor het klassieke 10.000-stappen-doel wél.

De echte les? Het gaat er niet om wat je doet, maar hoe vaak en hoe intensief. Regelmatig bewegen op matig tot pittig niveau is de sleutel tot een langer en gezonder leven. Of dat nu een wandeling, een fietstocht of een dansje in de woonkamer is.

Maar als je toch moet kiezen: Japanese walking is misschien wel het meest haalbare sportplan dat er is. Gewoon schoenen aan, timer aan – en gaan.