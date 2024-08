Vollering komt op Alpe d'Huez 4 tellen tekort voor eindzege Tour

ALPE D'HUEZ (ANP) - Demi Vollering heeft niet voor het tweede jaar op rij de Tour de France Femmes gewonnen. De 27-jarige renster van Team SD Worx - Protime trok in de laatste bergetappe al op meer dan 50 kilometer voor de finish ten aanval, maar ze wist op de slotklim naar Alpe d'Huez het verschil met de Poolse geletruidrager Katarzyna Niewiadoma net niet groot genoeg te maken. Ze kwam als eerste aan op de top van de beroemde klim, maar was vier seconden te langzaam voor de gele trui.

Pauliena Rooijakkers was in de etappe samen in de aanval met Vollering. Ze kwam als tweede boven en eindigde op tien seconden van Niewiadoma als derde in het algemeen klassement.