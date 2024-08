Op deze twee leeftijden verouder je plots veel sneller

Wetenschappers van Stanford University hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan over het verouderingsproces van het menselijk lichaam. Uit hun onderzoek blijkt dat we niet geleidelijk verouderen, maar dat er twee periodes zijn waarin ons lichaam drastische veranderingen ondergaat: rond de leeftijd van 44 en 60 jaar.

Het onderzoeksteam analyseerde meer dan 135.000 verschillende moleculen en microben bij 108 deelnemers tussen de 25 en 75 jaar oud. Ze ontdekten dat ongeveer 81 procent van alle onderzochte moleculen niet-lineaire schommelingen in aantal vertoonde. Dit betekent dat ze op bepaalde leeftijden meer veranderden dan op andere momenten.

De meest ingrijpende veranderingen vonden plaats in twee periodes: midden 40 en begin 60. "We veranderen niet alleen geleidelijk in de loop der tijd. Er zijn echt dramatische veranderingen", aldus hoofdonderzoeker professor Michael Snyder.

Bij veertigers werden significante veranderingen waargenomen in moleculen gerelateerd aan alcohol-, cafeïne- en vetmetabolisme, hart- en vaatziekten, en huid en spieren. Bij zestigers waren de veranderingen gerelateerd aan koolhydraat- en cafeïnemetabolisme, immuunregulatie, nierfunctie en eveneens hart- en vaatziekten, huid en spieren.

Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat de veranderingen bij veertigers werden veroorzaakt door de menopauze bij vrouwen. Maar toen ze de gegevens per geslacht analyseerden, bleek dat de verschuiving ook bij mannen van middelbare leeftijd plaatsvond. Het onderzoeksteam benadrukt het belang van een gezonde levensstijl, vooral rond deze cruciale periodes. "Ik geloof sterk dat we onze leefstijl moeten aanpassen terwijl we nog gezond zijn", aldus Snyder.